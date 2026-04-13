Due persone sono state viste sul Lago di Como in un momento di relax durante una vacanza privata. Le immagini mostrano un gesto tra loro che ha attirato l’attenzione. La scena si svolge tra le acque e il clima primaverile, senza ulteriori dettagli sui soggetti o sull’evento. La presenza di queste persone ha suscitato curiosità tra chi ha assistito alla scena.

Tra le acque del Lago di Como e il calore primaverile, una vacanza privata ha trasformato un momento di relax in un evento capace di catturare l’attenzione pubblica. Elodie e Franceska si sono concesse alcuni giorni di riposo in una residenza di prestigio sul Lario, circondate dalla presenza di Diletta, amica storica della cantante, che ha condiviso la fuga dalla quotidianità mostrando il proprio stato di gravidanza in attesa del secondo figlio con Loris Karius, previsto per il mese di maggio. Oltre la scena: il legame tra musica e vita privata. Quello che inizialmente appariva come un semplice soggiorno in villa tra amiche ha assunto una dimensione diversa attraverso le interazioni digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elodie e Franceska sul Lago di Como: il gesto che svela il legame

Elodie e Diletta Leotta insieme sul Lago di Como (e c'è anche Franceska)Il Lago di Como si è trasformato nel set di un raduno di bellezza e fascino senza precedenti.

Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notteElodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini.

ELODIE e FRANCESKA insieme al Lago di Garda! Le foto che fan sognare