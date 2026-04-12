Elezioni in Ungheria Viktor Orbán sconfitto dall' europeista Magyar | Il risultato delle elezioni è chiaro e doloroso

Le recenti elezioni parlamentari in Ungheria hanno registrato un'affluenza record, con il 77,8% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Viktor Orbán, al potere da diversi anni, ha subito una sconfitta da parte del partito europeista, che ha ottenuto la maggioranza dei seggi. Il risultato è stato descritto come chiaro e doloroso dal leader uscente. La consultazione ha coinvolto circa 7,5 milioni di cittadini.

A oltre metà dello scrutinio il vantaggio era tale da far ipotizzare una supermaggioranza, i due terzi del Parlamento, per l’europeista Magyar contro il sovranista Orbán, per la cui campagna elettorale era arrivato a Budapest anche il vicepresidente americano JD Vance. Con lo spoglio che ha superato l'80% Peter Magyar avrebbe 137 seggi su 199. «Il cuore dell'Europa stasera batte forte in Ungheria» è il commento della presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen. Tanti i complimenti per Magyar arrivati da Emmanuel Macron, Mark Rutte, Pedro Sanchez e Roberta Metsola. «Sono immagini meravigliose ed emozionanti. Il tempo dei sovranismi e delle destre sovraniste è finito.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elezioni in Ungheria, Viktor Orbán sconfitto dall'europeista Magyar: «Il risultato delle elezioni è chiaro e doloroso» Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto: "Risultato doloroso ma chiaro". Trionfa Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza" Leggi anche: Orban, 'risultato delle elezioni chiaro e doloroso'