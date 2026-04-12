Ungheria Orban sconfitto Opposizione in netto vantaggio Magyar | Abbiamo fatto la storia

In Ungheria si sono chiusi i seggi elettorali e si è aperto lo spoglio delle schede. La sfida principale era tra il primo ministro in carica e un candidato dell’opposizione. Alle 19, quando i seggi hanno chiuso, sono iniziate le operazioni di scrutinio. I risultati definitivi non sono ancora stati annunciati, ma i primi dati indicano un vantaggio significativo per l’opposizione. La vittoria dell’opposizione viene considerata storica da alcuni osservatori.

Urne chiuse in Ungheria per la sfida tra Viktor Orban e Peter Magyar. Con la chiusura dei seggi alle 19 è iniziato subito lo spoglio delle schede. Secondo il calendario della notte elettorale, i primi risultati preliminari dovrebbero arrivare intorno alle 20, diffusi dall'Ufficio nazionale elettorale, mentre un quadro più definito dell'esito è atteso nel corso della serata. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino. Con il 21.54% delle schede scrutinate il partito Tisza del leader dell'opposizione Peter Magyar avrebbe un buon vantaggio su Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, Orban sconfitto. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" Leggi anche: Ungheria, Orban verso la sconfitta. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia" Elezioni in Ungheria: Magyar in netto vantaggio su Orban. Si profila un radicale cambiamentoBUDAPEST – Le prime proiezioni delle elezioni politiche ungheresi danno in vantaggio il partito Tisza di Péter Magyar.