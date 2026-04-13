Elezioni i grandi partiti calano | cresce il centro e torna il voto
Le recenti rilevazioni dell’indagine SWG pubblicate il 13 aprile 2026 indicano una diminuzione dei voti per i grandi partiti politici, mentre il centro politico registra un leggero aumento. La partecipazione alle urne si presenta in crescita, anche se timidamente, rispetto alle precedenti consultazioni. I dati riflettono un quadro elettorale in movimento, con cambiamenti nelle preferenze degli elettori e una leggera ripresa della partecipazione.
Le ultime rilevazioni dell’indagine SWG diffuse il 13 aprile 2026 mostrano un in movimento, caratterizzato da una lieve contrazione dei principali blocchi parlamentari e da una partecipazione elettorale che accenna a un timido risveglio. Mentre Fratelli d’Italia mantiene la posizione di testa con il 29,3%, segnando un decremento dello 0,2% rispetto ai livelli registrati alla fine di marzo, le altre forze maggiori affrontano flessioni simili: il Partito Democratico si attesta al 21,9% (con un calo dello 0,1%) e il Movimento 5 Stelle scende al 12,2%, perdendo lo 0,1%. Anche Forza Italia subisce un ritirata dello 0,2%, posizionandosi al 7,7%, mentre la Lega registra la battuta più pesante con un calo dello 0,3%, arrivando al 6,3%.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sondaggi politici, cresce il Pd e cala la destra: quanti voti prenderebbero i partiti alle elezioniFratelli d'Italia, insieme a Lega e Forza Italia, registra un leggero calo complessivo, anche se rimane oltre il 30% dei voti.
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