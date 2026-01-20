Sondaggi politici cresce il Pd e cala la destra | quanti voti prenderebbero i partiti alle elezioni

Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito Democratico mostra una crescita, mentre la destra registra una diminuzione nei consensi. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, pur mantenendo una quota superiore al 30%, evidenziano una leggera flessione. Questi dati forniscono un quadro aggiornato delle tendenze politiche attuali e delle possibili dinamiche in vista delle prossime elezioni.

Fratelli d'Italia, insieme a Lega e Forza Italia, registra un leggero calo complessivo, anche se rimane oltre il 30% dei voti. Nel centrosinistra, Pd e Avs crescono ma le altre forze di opposizione perdono voti. Sono i risultati della nuova media dei sondaggi politici di Termometro politico: ecco chi è in vantaggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sondaggi politici, chi cresce e chi perde voti tra i partiti questa settimana

Sondaggi politici 2026, FdI cala ma resta primo: Pd cresce e accorcia le distanzeNel panorama politico del 2026, il quadro rimane stabile ma con alcune variazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo; Sondaggi politici, cresce il gradimento per Giorgia Meloni. Conte primo leader (per distacco) dell'opposizione; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 16 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5S; Sondaggi politici: FdI si conferma primo partito ma perde consenso, il Pd guadagna terreno.

Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo - La7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Sondaggi politici, dopo tanti mesi c’è stato il sorpasso. Ecco i nuovi equilibri - Sondaggi politico elettorali, novità nel Centrodestra: Forza Italia supera la Lega e ridefinisce gli equilibri all'interno della maggioranza. msn.com

SONDAGGI POLITICI OGGI: NETTO TRACOLLO PER UN PARTITO

Sondaggi politici, i numeri parlano chiaro: “Potrebbe succedere presto” facebook

Sondaggi politici: crescono FdI e Pd, male M5S - la Repubblica x.com