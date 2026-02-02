Cresce l’attesa per il voto in Emilia-Romagna | i partiti si preparano a una sfida cruciale sul futuro del Paese

La corsa alle urne in Emilia-Romagna si fa più intensa. I partiti sono pronti a sfidarsi per il futuro della regione e, di riflesso, per quello del Paese. L’attesa cresce, anche perché il ballottaggio di domenica si preannuncia uno dei più seguiti degli ultimi anni. Le strade sono piene di volantinaggi e comizi, mentre i cittadini si preparano a decidere chi guiderà la regione nei prossimi anni.

L’attenzione nazionale si sposta sull’Emilia-Romagna, dove si prepara uno dei ballottaggi più seguiti degli ultimi anni. Il voto del 14 febbraio, in programma per eleggere il nuovo presidente della regione, sta assumendo i tratti di una battaglia simbolica per il futuro del Paese. I partiti si muovono in fretta: il centrodestra, guidato da un’alleanza tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, punta a riconfermare il modello di governo che ha caratterizzato gli ultimi anni, con un’attenzione decisa sulle politiche economiche, sulla sicurezza e sulla riduzione dei costi per le imprese. Il centrosinistra, invece, si prepara a un’offensiva strategica con un candidato che rappresenti la continuità del percorso riformista, sostenuto da Pd, Italia Viva e Sinistra Italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

