Elezioni comunali a Salerno Mastella Noi di Centro | Pronti a sostenere De Luca

Mastella di Noi di Centro annuncia il suo sostegno a De Luca nelle prossime elezioni comunali di Salerno. Il leader politico invita a rompere gli indugi e a rinnovare l’alleanza vinta alle regionali, puntando a fare della Campania un punto di riferimento per il campo largo alle politiche del 2027. La sfida è aperta, e il quadro politico si fa sempre più chiaro.

Il sindaco di Benevento, però, avverte: "Il Pd non immagini di incassare i sostegni degli alleati dove gli conviene e lasciare mani libere altrove" “La Campania può essere il principale e primo serbatoio di voti del Paese per il campo largo alle politiche del 2027, a patto che si rompano ora gli indugi e si riproduca l’alleanza che ha vinto alle regionali ovunque, in tutte le province, senza eccezioni e senza veti. A questo proposito, chiedo che il segretario regionale del Pd Piero De Luca, che già mi pare si sia esposto proprio in questa direzione, convochi il tavolo con tutti gli omoghi delle formazioni alleate in Regione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno DeLuca Elezioni comunali a Salerno: De Luca prepara le liste, l'altro centrosinistra cerca un nome alternativo Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica. Elezioni comunali già al centro del dibattito a Salerno, possibile ritorno in campo di Nico Mazzeo Le elezioni comunali a Salerno si fanno già sentire nel dibattito pubblico, con possibili novità in vista. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Salerno DeLuca Argomenti discussi: Elezioni comunali a Salerno: domani la presentazione di un progetto politico unitario; Comunali 2026, il Centrodestra serra i ranghi: Avanti uniti; SALERNO, COMUNALI 2026. ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): CAMPO LARGO ? E’ CAMPO ALTRO; Salerno commissariata: nominato Vincenzo Panico, si accende la corsa alle Comunali. Elezioni comunali Salerno, Mastella: Pieno sostegno a De Luca SindacoStampa La Campania può diventare il serbatoio principale di voti per il campo largo alle politiche del 2027, a patto di rompere ora gli indugi e replicare l’alleanza che ha vinto ovunque alle regiona ... salernonotizie.it Elezioni comunali a Salerno, Popolari e Moderati: Il Pd chiarisca sua posizioneIl portavoce del gruppo centrista, in caso di mancata risposta, apre alla collaborazione con il campo largo alternativo alla coalizione deluchiana ... salernotoday.it Con le elezioni comunali che si avvicinano per il capoluogo irpino, oltre a superare uniti lo scoglio del congresso, nel Pd si guarda alla coalizione. E proprio De Luca jr fissa alcuni paletti in ottica campo largo. Se le scelte nei capoluoghi di provincia, però, dev - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.