Elettra Lamborghini a Sanremo interrompe l’intervista per il selfie con gabbiano | Scusate ma è troppo importante

Durante un'intervista a Sanremo, Elettra Lamborghini ha interrotto la conversazione per scattarsi un selfie con un gabbiano, spiegando che era troppo importante. La cantante, protagonista del format

Elettra Lamborghini per il format "Nel telefono di" di Fanpage.it. Dalle foto e le chat con il marito Afrojack all'ultimo messaggio ricevuto da Emma Marrone, la cantante ha interrotto l'intervista per scattarsi un selfie con un gabbiano per conquistare più punti al Fantasanremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 fa ballare l'Ariston con VoilàPop, spettacolo e ironia: la promessa di ritmo ed energia di una canzone pensata per far muovere..il bum bum. La cover di Asereje con Las Ketchup ... rainews.it

Elettra Lamborghini e l’incubo festini bilaterali. Si rifugia a Montecarlo ma ne trova uno sotto l’hotelSanremo – Quando a inizio carriera partecipò al Geordie Shore Uk, al Grande Fratello spagnolo e a Riccanza (raggiungendo la notorietà tra i giovanissimi), Elettra Lamborghini era indicata come la fest ... ilsecoloxix.it

Elettra #Lamborghini scatenata sui "#festini". La cantante, in gara a #Sanremo, aveva raccontato sui social di essere fuggita a Montecarlo perché non riusciva a dormire dal caos notturno della movida, gli ormai celebri "festini bilaterali" nominati da lei anche su - facebook.com facebook

Sanremo, i festini bilaterali ed Elettra Lamborghini: «Stasera vi frego, vado a dormire a Montecarlo» x.com