Per una pace disarmata e disarmante | la Scuola Carlo Urbani s' interroga sul nostro tempo

La scuola di Pace di Fano sceglie di concentrarsi sul disarmo, riflettendo sulla necessità di una pace senza armi nel nostro tempo. Sabato 7 febbraio, studenti e insegnanti si sono riuniti per parlare di come costruire un futuro senza violenza, senza nascondersi dietro alle parole. La discussione si è concentrata sulle soluzioni concrete e sui passi da fare per promuovere un mondo più sicuro.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 - C’è una parola che quest’anno la Scuola di Pace di Fano sceglie di mettere al centro, senza giri di parole: disarmo. Non come slogan, ma come lente attraverso cui leggere il presente. Un presente attraversato da guerre, linguaggi violenti, investimenti militari che crescono mentre arretrano diritti e tutele. È da qui che prende le mosse la XXIII edizione della Scuola di Pace Carlo Urbani, al via da febbraio, con un programma che invita a ripensare la pace non come astrazione, ma come scelta concreta, quotidiana, politica. Il titolo è già una dichiarazione di intenti: “Per una pace disarmata e disarmante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2026, ascolteremo le parole del Papa sulla necessità di una pace disarmata e disarmante, un impegno che richiede responsabilità quotidiana.

