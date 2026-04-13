Eccidio di Fragheto | il Comune di Rimini presente all' 82° anniversario della commemorazione

Sabato mattina, il Comune di Rimini ha partecipato alla cerimonia di commemorazione dell'eccidio nazifascista avvenuto a Fragheto, frazione di Casteldelci. La ricorrenza ha segnato l’82° anniversario della strage, con la presenza di rappresentanti istituzionali e della comunità locale. L’evento si è svolto nel rispetto delle tradizionali modalità di commemorazione, mantenendo viva la memoria delle vittime di quella drammatica vicenda storica.

Anche il Comune di Rimini era presente sabato mattina, 11 aprile, alla commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista di Fragheto, frazione del Comune di Casteldelci, in occasione dell'82° anniversario della strage. A rappresentare l'amministrazione riminese era presente l'assessora.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: L’82° anniversario dell’eccidio di Vallucciole Fosse Ardeatine, l’omaggio di Mattarella nel 82° anniversario dell’eccidioNel giorno dell’82 esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori al...