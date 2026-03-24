In occasione dell’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime deposto una corona di fiori presso il sacrario che raccoglie le salme delle 335 persone uccise durante l’attacco nazista. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle disposizioni ufficiali e senza la presenza di pubblico.

Nel giorno dell’82 esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori al sacrario che accoglie le spoglie delle 335 vittime. Presenti anche i presidenti di Camera e Senato, oltre al Ministro Crosetto. Servizio di Cesare Cavoni RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Fosse Ardeatine, l’omaggio di Mattarella nel 82° anniversario dell’eccidio

Articoli correlati

Fosse Ardeatine, Mattarella omaggia le 335 vittime dell'eccidio durante 82° anniversario, Fontana: "Ricordare è un dovere" - VIDEO82 anni fa 335 persone, fra militari, civili, prigionieri politici, ebrei, venivano trucidati dalle forze naziste di occupazione.

Fosse Ardeatine, commemorazione a Taranto per l’82° anniversarioTarantini Time QuotidianoSi è svolta questa mattina, nel cortile della caserma “Ugo De Carolis”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di...

Fosse Ardeatine, l’omaggio di Mattarella nel 82° anniversario dell’eccidio

Una selezione di notizie su Fosse Ardeatine

Temi più discussi: Cosa accadde alle Fosse Ardeatine: l’omaggio di Mattarella; Bach e Morricone: l’omaggio alle Fosse Ardeatine a 82 anni dall’eccidio; Giornata in memoria delle vittime delle Fosse Ardeatine; Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio alle vittime dell'eccidio.

24 marzo, eccidio Fosse Ardeatine: la cerimonia e l'omaggio di Mattarella alle vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo 24 marzo, eccidio Fosse Ardeatine: la cerimonia e l'omaggio di Mattarella alle vittime ... tg24.sky.it

Fosse Ardeatine, Mattarella rende omaggio alle vittime dell'eccidio(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Dopo l'applauso all'ingresso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito dal picchetto d'onore, il capo ... notizie.tiscali.it

Per il secondo anno consecutivo, in piazza del Campidoglio si è svolta la commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Per non dimenticare le 335 vittime, anche quest'anno è stato srotolato uno strisci - facebook.com facebook

Il Presidente Victor Fadlun insieme alla Presidente UCEI Livia Ottolenghi oggi alla cerimonia "335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine", l’iniziativa promossa da @Roma Capitale a ottantadue anni dal tragico eccidio del 1944. x.com