L’82° anniversario dell’eccidio di Vallucciole

Lunedì 13 aprile si terranno diverse iniziative a Pratovecchio Stia per ricordare l’eccidio di Vallucciole, avvenuto nel 1944. L’evento segna l’82° anniversario di quella tragedia e coinvolge la comunità locale in attività dedicate alla commemorazione. La giornata prevede incontri e cerimonie che si svolgeranno nel rispetto della memoria storica di quegli eventi.

Arezzo, 10 aprile 2026 – L’82° anniversario dell’ eccidio di Vallucciole. In occasione dell’82° anniversario dell’Eccidio di Vallucciole, il Comune di Pratovecchio Stia organizza per lunedì 13 aprile una serie di iniziative per commemorare i tragici eventi del 1944. Il programma prevede, alle ore 15:00 presso la Chiesa Sacrario di Vallucciole, la cerimonia ufficiale con la Santa Messa in suffragio delle vittime, celebrata dal Vescovo di Fiesole, S.E. Mons. Stefano Manetti. Le celebrazioni p roseguiranno a Stia con la visita ai quattro bassorilievi dedicati a Vallucciole, collocati all’interno della Pieve di Santa Maria Assunta. Le opere sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’82° anniversario dell’eccidio di Vallucciole Fosse Ardeatine, l’omaggio di Mattarella nel 82° anniversario dell’eccidioNel giorno dell’82 esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori al... Fosse Ardeatine, Mattarella omaggia le 335 vittime dell'eccidio durante 82° anniversario, Fontana: "Ricordare è un dovere" - VIDEO82 anni fa 335 persone, fra militari, civili, prigionieri politici, ebrei, venivano trucidati dalle forze naziste di occupazione.