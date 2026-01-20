Le eccellenze del Made in Italy il deputato Morrone Lega in visita al Sigep Incontro anche con il ministro Lollobrigida

Il deputato Jacopo Morrone (Lega), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti e i reati ambientali, ha visitato la 47ª edizione del Sigep a Rimini. L’incontro ha visto anche la partecipazione del ministro Lollobrigida, sottolineando l’importanza delle eccellenze del Made in Italy nel settore. La visita si inserisce in un percorso di approfondimento sulle filiere produttive di qualità e sulla tutela ambientale.

"Il nostro Paese conta su un patrimonio di eccellenze riconosciute in tutto il mondo - ha commentato Morrone - garanzia di qualità, storia, tradizione e legame con il territorio che devono essere tutelate. Non a caso la 'Cucina italiana', formata delle tante specificità culinarie regionali, è stata nominata ufficialmente lo scorso dicembre 'Patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco'. Il Sigep, anche per questo, è una vetrina di grande interesse anche e soprattutto a livello internazionale". Morrone si è intrattenuto in particolare negli stand del Gruppo Eurovo, delle aziende Babbi, Essse Caffè, Panificio di Camillo, Panificio Stefani Group e Molino Spadoni.

