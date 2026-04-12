Eccellenze Automotive italiane perché Gazzetta le celebra

La Gazzetta dello Sport dedica uno spazio alle aziende eccellenti nel settore automotive italiano, evidenziando i protagonisti della filiera nazionale. L'articolo mette in luce le attività di produttori e fornitori che operano nel settore, descrivendo le loro iniziative e risultati recenti. La pubblicazione si concentra sui successi di queste realtà, senza inserire opinioni o interpretazioni personali. La scelta di dedicare attenzione a questo comparto mostra l'interesse giornalistico verso l'industria automobilistica italiana.

Perché La Gazzetta dello Sport celebra i protagonisti della filiera Automotive italiana con la serata Top 50 Eccellenze Automotive che si è svolta a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di Milano? Lo spiegano con chiarezza Stefano Barigelli, direttore della testata rosa, Francesco Carione che ne è direttore generale e Lorenzo Baroni, responsabile di Gazzetta Motori. "La Gazzetta storicamente è leader del Motorsport. Siamo diventati protagonisti anche nell'Automotive" dice Barigelli. "Il settore auto è fondamentale per l'economia, lo è anche per un editore come Rcs" aggiunge Carione. "Dal 2019 in Gazzetta Motori abbiamo raccolto le varie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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