Nel calcio di Eccellenza della provincia di Lucca, si sono verificati due eventi distinti: il Castelnuovo ha ottenuto una vittoria che garantisce la permanenza in categoria, mentre il Viareggio ha conquistato punti utili per avvicinarsi alla testa della classifica. La giornata ha mostrato un andamento positivo per entrambe le formazioni, con risultati che influenzeranno le prossime partite e le posizioni in classifica.

Il calcio lucchese di Eccellenza vive una giornata di forti contrasti e traguardi decisivi, segnata dal successo del Castelnuovo che assicura la permanenza nella categoria e dalla scalata del Viareggio verso la vetta della classifica. Mentre la Lucchese festeggia il proprio trionfo, i campi locali offrono scenari di salvezza e di lotta per la promozione, con risultati che ridisegnano gli equilibri della zona. La festa gialloblù e il primato del Viareggio. Al campo di Castelnuovo, la per la salvezza anticipata è stata sancita da una prestazione solida che ha permesso ai padroni di casa di superare la Pro Livorno con un netto 2-0. I due schiaffi al rivale sono arrivati in momenti chiave della gara: prima Bartolomei ha sbloccato il risultato al 40? del primo tempo, poi El Hadoui ha messo il sigillo definitivo nella ripresa al minuto 31?.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eccellenza lucchese: Castelnuovo si salva, il Viareggio vola in vetta

Il derby Castelnuovo - Lucchese: numeri, curiosità e prevendita dei biglietti. Di Masini l’ultimo gol, Bartolomei è l’"ex»Non sono state numerose le partite tra Lucchese e Castelnuovo, anche se, al tempo della "C2", per i gialloblu, ci furono alcune amichevoli e partite...

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