Il derby tra Castelnuovo e Lucchese si avvicina, con la prevendita dei biglietti già aperta ai tifosi. Le squadre si sfidano in una partita che, pur non essendo molto numerosa nel passato, resta sempre sentita. L’ultimo gol nel match porta la firma di Di Masini, mentre tra gli ex c’è Bartolomei. La curiosità cresce tra i supporter, pronti a riempire gli spalti per questa sfida che promette emozioni.

Non sono state numerose le partite tra Lucchese e Castelnuovo, anche se, al tempo della "C2", per i gialloblu, ci furono alcune amichevoli e partite di Coppa Italia. A Castelnuovo in tanti ricordano ancora l’amichevole con la Lucchese, militante in "C1", allenata da Discepoli, del 5 agosto 1999, terminata per 2-1 per i garfagnini di Giancarlo Favarin, con gol di Federico Francini, Mussi e Matteo Rossi. La Lucchese, sportivamente, era salita in Garfagnana per fare festa ai gialloblu del presidente Mauro Marchini, promossi tra i "pro". Nel 2000-’01, in Coppa Italia, secco 3-0, allo stadio dei Pini, a Viareggio, a favore dei rossoneri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby Castelnuovo - Lucchese: numeri, curiosità e prevendita dei biglietti. Di Masini l’ultimo gol, Bartolomei è l’"ex»

