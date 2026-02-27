Calcio | Eccellenza Galligani e Viareggio si lasciano a stagione in corso

Nel mondo del calcio dilettantistico, si registrano cambiamenti nelle formazioni con l’addio di alcuni giocatori chiave. Questa settimana, un club e un suo ex atleta hanno ufficializzato la fine della collaborazione, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi per entrambe le parti. La notizia si è diffusa rapidamente tra tifosi e addetti ai lavori, creando un certo fermento nel campionato di Eccellenza.

Elia Galligani non è più un giocatore del Viareggio. L’ufficialità della separazione è arrivata ieri mattina con una nota del club bianconero, cui è seguita la replica social dello stesso calciatore. Che non tirasse più una buona aria fra le parti era evidente da un pezzo, dopo che lo stesso Galligani aveva chiesto un mese fa la cessione in seguito alla maxi offerta arrivatagli dalla Pistoiese in Serie D, salvo poi ripensarci e decidere di rimanere nella squadra della sua città. che si era un po’ messa di traverso nella trattativa facendo di tutto per convincere il gioiello più costoso della passata campagna acquisti estiva a restare. Ma qualcosa si è rotto nei rapporti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza: il dopo derby. Il Real si lecca le ferite. E il Viareggio sognaL’ha decisa il grande ex, quel Pietro Pegollo che per quattro stagioni, dal 2020 al 2024, ha guidato l’attacco del Real Forte Querceta in serie D.

