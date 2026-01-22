Eccellenza Real Cerretese ancora una vittoria con autorità

La Real Cerretese si impone con autorevolezza battendo Larcianese 3-1. La squadra ha dimostrato determinazione e solidità, portando a casa una vittoria importante nel campionato. La partita ha visto i gol di Battini, Orsucci e Dal Porto, confermando il buon momento della formazione. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la crescita del team in questa stagione.

REAL CERRETESE 3 LARCIANESE 1 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (73’ Sogli), Nieri, Mordagà, Romiti, Stringara (73’ Bargellini), Gargiulo, Melani, Bouhafa, Camaiani (73’ Ferrara). All.: Petroni. LARCIANESE: Della Pina, Martinelli (56’ Mallardo), Lucaccini (34’ Crecchi), Marianelli (88’ Cardelli), Maffei, Belluomini (46’ Michelotti), Minardi, Salerno, Ba, Mariani, Rosselli (56’ Bolognini). All.: Targetti. Arbitro: Marchi di Siena Reti: 21’ Camaiani; 47’ Bouhafa; 67’ Ba; 93’ Ferrara. CERRETO GUIDI – Nuova vittoria stagionale, sesto risultato utile consecutivo e quarto posto solitario in classifica alle spalle delle corazzate Lucchese, Zenith Prato e Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Real Cerretese, ancora una vittoria con autorità Eccellenza. Camaiani e Stringara per la Real CerreteseLa Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione. Leggi anche: Real Cerretese, derby e prima vittoria. I ’medicei’ dilagano nel secondo tempo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Eccellenza A. La Real Cerretese batte la Massese: gli highlights dell'incontro; Eccellenza, Larcianese di scena a Cerreto Guidi per l’infrasettimanale; Eccellenza, le cronache di domenica 18 gennaio; Massese, sconfitta amara al Vitali: la Real Cerretese passa 1-0. Eccellenza, Larcianese di scena a Cerreto Guidi per l’infrasettimanaleNel 22° turno di Eccellenza la Larcianese affronta allo stadio Palatresi la vicina di casa Real Cerretese: gialloverdi in gran forma Semi-derby a Cerreto Guidi. Archiviata da poche ore la ventunesima ... pistoiasport.com Excellence and Second Category. Real Cerretese faces Larcianese. Chiesina recovers.Midweek round for the Eccellenza league: the twenty-second matchday in Group A features Larcianese today (2:30 p.m.) in ... sport.quotidiano.net Viareggio ‘spreca’ l’occasione, Real Forte tre punti da salvezza Si conclude il turno infrasettimanale d'Eccellenza con l'ottima vittoria del Real Forte sulla Massese ed il pareggio tra Viareggio e Sestese Posticipo d'Eccelenza agrodolce per le due lucchesi in ca - facebook.com facebook

