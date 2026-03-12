L'Itas Trentino affronta la Pge Projekt in una partita combattuta che si conclude con un punteggio di 2-3. Dopo due set equilibrati, la squadra italiana perde la possibilità di avanzare ai quarti di finale della Champions League. Alla fine, la squadra polacca vince al Golden set e si qualifica, lasciando Trentino fuori dalla competizione europea.

Finisce nel modo più amaro per la Trentino Itas la propria corsa in Champions League. Dopo sei set, tra le mura amiche di via Fersina a Trento, la squadra allenata da Marcelo Mendez saluta la massima competizione europea al Golden set di spareggio per mano del Pge Varsavia. Polacchi che dopo aver impattato il 3 a 2 dell'andata hanno fatto loro con una rimonta impressionante da 7-4 a 7-9 anche il Golden Set decisivo. In casa Trento una amara eliminazione arrivata veramente dopo due battaglie sportive tiratissime e molto combattute, con questa gara di ritorno che ha visto ancora protagonista Faure autore di 34 punti personali. Senza Michieletto ormai fino alla fine della stagione, in avvio coach Mendez conferma il sestetto che ha giocato contro la Lube domenica nei playoff con Lavia e Ramon schiacciatori e Flavio al centro con Torwie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, Trentino lotta ma non basta: Varsavia vince al Golden set e vola ai quarti

