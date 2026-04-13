È debole mi deve tutto | Donald Trump contro il Papa cosa c’è dietro lo scontro

Una frattura senza precedenti si è aperta tra la Casa Bianca e il Vaticano. Donald Trump ha recentemente criticato il Papa pubblicamente, affermando che il leader della Chiesa cattolica è debole e che gli deve tutto. La polemica si è scatenata in un momento di tensione tra le due istituzioni, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi di questa accesa disputa.

Una frattura senza precedenti si è aperta tra la Casa Bianca e il Vaticano. Donald Trump ha lanciato un attacco frontale contro Papa Leone XIV, primo pontefice americano nella storia della Chiesa cattolica, con dichiarazioni che segnano uno degli scontri più duri mai registrati tra un presidente degli Stati Uniti e l’autorità spirituale di oltre un miliardo di cattolici nel mondo. Il capo della Casa Bianca, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha pubblicato un lungo messaggio su Truth Social nel quale ha definito il pontefice “debole sulla criminalità” e “pessimo in politica estera”. Reporter: Why did you attack Pope Leo? Trump: I don’t think he’s doing a very good job.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “È debole, mi deve tutto”: Donald Trump contro il Papa, cosa c’è dietro lo scontro Trump attacca il Papa Leone: “È solo un debole, mi deve solo ringraziare se sta al Vaticano”Uno scontro che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile prende forma nelle parole durissime del presidente degli Stati Uniti contro il... Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV. DONALD TRUMP RECIBIÓ A LIONEL MESSI EN LA CASA BLANCA