Carpino in Folk con Padula e Pizzarotti nasce l' orchestra popolare

È stata annunciata la nascita dell’Orchestra Popolare del ‘Carpino in Folk’, composta da trenta musicisti provenienti dal Gargano, specializzati in musica popolare e altri generi. Il maestro concertatore è il pianista e compositore Carmine Padula, mentre la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Pizzarelli. La formazione proporrà una reinterpretazione originale di brani della tradizione musicale locale.

Fa il suo esordio l’Orchestra Popolare del Carpino in Folk, ambasciatrice della Tarantella del Gargano e laboratorio per la riscoperta e rivalutazione della tradizione e della musica folk del promontorio L’orchestra incarna una visione dinamica della tradizione. Che significa “custodire il fuoco, non adorare le ceneri”, un mondo che mette insieme passato, tradizione e modernità. Il passato è dato dalla sintesi del contesto pastorale e contadino del Gargano che si trasforma in antropologicamente urbano e contemporaneo. La storia che subisce le dinamiche del presente, che provano ad alterare le musiche e i canti degli avi. E qui subentra il... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

