Iran Schlein e Conte | se ci fossero stati loro

In Iran, le dichiarazioni di Schlein e Conte sono state al centro dell’attenzione. Neville Chamberlain, nel 1938, aveva affermato che, dopo aver firmato il Patto di Monaco con Hitler, era tornato a Downing Street con una pace onorevole. Oggi, si discute di come le loro eventuali azioni avrebbero influenzato la situazione attuale, senza entrare in analisi o motivazioni.

Neville Chamberlain, dopo aver firmato nel settembre del 1938 il Patto di Monaco con Adolf Hitler, disse: «È tornata dalla Germania a Downing Street una pace con onore. Credo che sia pace per il nostro tempo». Non vi fu né onore né pace, solo quella che Winston Churchill frustò con queste parole: «Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il disonore e avranno la guerra». Ottantotto anni dopo, le parole della sinistra italiana sull’attacco di Stati Uniti e Israele contro il regime iraniano sono la vergogna del nostro tempo. Elly Schlein e Giuseppe Conte (con il duetto di complemento Bonelli-Fratoianni) ieri hanno offerto uno spettacolo indecente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iran, opposizione unita contro il governo: Ha reso il nostro Paese irrilevanteDa Schlein a Conte, da Vannacci a Salvini, non si fermano le reazioni del mondo politico italiano sull’ attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. repubblica.it

Iran, Schlein attacca Meloni: Amica di Trump ma non è stata avvertita dell'attacco. Il M5s insiste: Crosetto deve dimettersiLa leader Pd: Khamenei era un dittatore sanguinario, ma riteniamo sbagliate le azioni che violano il diritto internazionale. I 5 Stelle si scagliano di nuovo contro il ministro della Difesa, rientra ... today.it

Iran, "la guerra durerà 4 o 5 settimane". Trump, 3 scelte per il dopo-Khamenei: la diretta x.com

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm facebook