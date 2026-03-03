Via Roma | nuova isola pedonale trasforma il traffico a Castellammare

A Castellammare, via Roma ha introdotto una nuova isola pedonale che modifica la circolazione nel centro cittadino. La misura prevede la limitazione del traffico veicolare in una traversa importante della strada, rendendo più accessibile l’area per pedoni e residenti. La modifica riguarda specificamente una zona di grande passaggio nel cuore della città.

Una nuova isola pedonale trasforma la viabilità nel cuore di Castellammare, limitando il transito veicolare in una traversa strategica di via Roma. L'ordinanza pubblicata oggi dal Comune di Palermo vieta l'accesso ad auto e moto su via Seminario Italo Albanese, nel tratto compreso tra via Gagini e via del Poeta. Questa decisione, presa dall'ufficio Traffico, mira a ridisegnare la mobilità urbana in un'area già sensibile, dove l'edificio delle Poste centrali segna il punto di riferimento per la nuova regolamentazione. Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione del centro storico, seguito da interventi simili su via Candelai e via Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuova isola pedonale in una traversa di via Roma, come cambia il trafficoDiventa pedonale una breve porzione di via Seminario Italo Albanese, una traversa di via Roma, all'altezza dell'edificio delle Poste centrali.

