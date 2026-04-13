È arrivata la terza stagione di “Euphoria” dopo quattro anni dall’ultima. La serie, molto seguita, torna con nuovi episodi e ancora tanta attesa da parte del pubblico. La critica, al momento, non ha ancora espresso giudizi definitivi sulla qualità di questa nuova tranche. La produzione ha mantenuto il suo stile visivo e narrativo, proponendo un ritorno che ha suscitato curiosità tra gli spettatori.

È un’uscita molto attesa perché sono passati quattro anni dall’ultima puntata della seconda stagione. A lungo non è stato chiaro se la terza stagione sarebbe mai stata prodotta, ed eventualmente in che modo il creatore e regista Sam Levinson avrebbe fatto proseguire la storia. I protagonisti delle prime due stagioni sono infatti dei liceali che vivono nella periferia californiana, ma attrici e attori sono ormai più vicino ai trenta che ai vent’anni. A questo si aggiunge il fatto che nel 2023 era morto Angus Cloud, attore che aveva un ruolo centrale nel finale della seconda stagione e al quale Levinson intendeva dare maggiore spazio. La...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È infine arrivata la terza stagione di “Euphoria”

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