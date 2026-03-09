Crans-Montana | indagato anche il sindaco Nicolas Féraud

A Crans-Montana il sindaco Nicolas Féraud è stato incluso tra le persone indagate nell’inchiesta sulla strage di Capodanno al Constellation, in cui hanno perso la vita 41 persone. La polizia ha esteso le verifiche ad altri soggetti coinvolti, mentre le indagini continuano a raccogliere elementi sul tragico evento avvenuto nella località svizzera.

Si allarga la lista degli indagati sulla strage di Capodanno del Constellation, in cui sono morte 41 persone. La procura vallesana ha infatti incluso nel registro degli indagati anche il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, e altre figure dell’amministrazione locale. Per lui le accuse contestate sono incendio, omicidio e lesioni colpose e violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni. I nuovi indagati. Subito dopo l’incendio a gran voce erano state chieste le sue dimissioni. Il quotidiano elvetico 24 Heures ha anche ricordato che, a fine gennaio, il sindaco era stato denunciato dai legali di una giovane vittima gravemente ustionata e dei suoi genitori. 🔗 Leggi su Panorama.it

