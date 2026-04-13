Da un secolo, Ducati realizza moto su misura, spesso richieste per abbinarsi a supercar di lusso nel garage di clienti facoltosi. Alcuni richiedono personalizzazioni specifiche, come la stessa tonalità di colore o dettagli coordinati, per integrare meglio le proprie collezioni private. Questa tradizione di artigianato si mantiene viva da cento anni, con un’attenzione particolare alle richieste di un pubblico che desidera avere veicoli unici e in linea con il proprio stile.

C’È CHI chiede una Ducati su misura per abbinarla alla supercar parcheggiata in garage. Stessa tonalità, stessi dettagli studiati per dialogare con collezioni private che spesso valgono milioni. È anche da richieste di questo tipo che si capisce che cosa sia oggi Ducati: non soltanto una fabbrica di moto, ma un’azienda che continua a produrre in serie mantenendo però un livello di attenzione quasi sartoriale. Nel 2026, anno del centenario, la Casa di Borgo Panigale ha scelto di segnare il traguardo con la nuova Superleggera V4 Centenario, modello in tiratura limitata. Ma più del lancio, più dei numeri e delle prestazioni, è il funzionamento della "macchina Ducati" a raccontare il significato di questo passaggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ducati, l’officina sartoriale che compie cento anni

Compie cento anni Annunziata Verità, la partigiana ‘che visse due volte’Annunziata Verità compie cento anni, diventando simbolo di una generazione che ha vissuto il dramma della guerra, la resistenza e il riscatto del...

’Mother Road’ da sogno. L’iconica Route 66 compie cento annidi Egidio Scala In vista del centenario della celebre Route 66, che sarà celebrato l’11 novembre, gli Stati Uniti si preparano a rendere omaggio alla...