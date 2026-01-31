Compie cento anni Annunziata Verità la partigiana ‘che visse due volte’

Annunziata Verità ha spento oggi 100 candeline. La partigiana, che ha vissuto la guerra e ha combattuto per la libertà, oggi viene ricordata come un esempio di coraggio e resilienza. La sua storia, fatta di sacrifici e lotte, si intreccia con quella di un’intera generazione che ha visto il paese cambiare. Cent’anni di vita, un secolo di memorie e di testimonianze che continuano a ispirare.

Annunziata Verità compie cento anni, diventando simbolo di una generazione che ha vissuto il dramma della guerra, la resistenza e il riscatto del dopo. Nata in un piccolo paese del Sud, ha scelto di non restare in silenzio quando il potere fascista si impadronì del paese. All'età di vent'anni, ha abbandonato la vita tranquilla per entrare nella rete di resistenza partigiana, dove ha combattuto non solo con le armi, ma con la testa, con la parola, con la decisione di non arrendersi. La sua storia non è solo quella di una donna che ha rischiato la vita per la libertà, ma di chi ha vissuto due vite: quella prima della guerra, semplice e quotidiana, e quella successiva, segnata da scelte difficili, perdite irreparabili e una forza interiore che non si è mai spezzata.

