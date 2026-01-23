’Mother Road’ da sogno L’iconica Route 66 compie cento anni

In occasione del centenario dell’Route 66, previsto per l’11 novembre, gli Stati Uniti si preparano a celebrare questa strada storica. Conosciuta come la “Mother Road”, la Route 66 rappresenta un simbolo di viaggio e scoperta, attraversando diversi stati e offrendo musei, attrazioni e specialità culinarie lungo il percorso. Questa ricorrenza sottolinea l’importanza culturale e storica di una delle strade più iconiche del paese.

di Egidio Scala In vista del centenario della celebre Route 66, che sarà celebrato l'11 novembre, gli Stati Uniti si preparano a rendere omaggio alla 'Mother Road', l'iconica strada che accompagna i viaggiatori alla scoperta di musei, attrazioni e delizie culinarie attraverso il Paese, da est a ovest. Dai diner dal fascino retrò alle moderne food hall, la strada più famosa d'America promette un viaggio capace di soddisfare tutti i gusti. Secondo un recente studio condotto da ' Brand Usa ', i road trip figurano tra le tre esperienze turistiche che più attraggono i visitatori internazionali. Per rispondere a questa domanda, Brand Usa, insieme al segretario Sean Duffy e al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, ha lanciato l'iniziativa ' Great American Road Trip ', che mette in risalto oltre 250 luoghi iconici lungo le strade più celebri del Paese, inclusa la leggendaria Route 66.

