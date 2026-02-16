Pacchi sospetti dall' Olanda | all' interno droga per 100mila euro arrestati tre bresciani

Tre uomini di Brescia sono stati arrestati dopo aver trovato pacchi sospetti provenienti dall’Olanda, contenenti droga per un valore di 100 mila euro. Dentro i pacchi, gli agenti hanno scoperto circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti tra ecstasy, droghe sintetiche, hashish e popper, insieme a sette telefoni cellulari e una grossa somma di denaro ritenuta ricavata dallo spaccio.

Mezzo chilo tra ecstasy, droghe sintetiche, hashish e popper, sette telefoni cellulari e una consistente somma di denaro ritenuta provento dello spaccio. È il bilancio dell’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, che ha portato all’arresto di tre uomini, tutti bresciani e già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di un 53enne, attualmente ai domiciliari per un antecedente arresto legato alla droga, di un 46enne con diversi precedenti per stupefacenti e di un 38enne anch’egli con precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre sarebbero stati i reali destinatari di tre pacchi sospetti provenienti dall’Olanda, segnalati presso uno spedizioniere.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

