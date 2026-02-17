Droga sintetica nei pacchi dall’Olanda

Un carico di droga sintetica proveniente dall’Olanda è stato scoperto in Italia. I funzionari hanno trovato tre etti di MPDV, una sostanza molto potente e pericolosa, più forte della cocaina. La droga era nascosta in un pacco postale diretto nel nostro paese.

Tre etti di Mpdv, metilenediossiporovaleron, una nuova droga sintetica con effetti peggiori e più potenti della cocaina. È quanto ha scoperto nei giorni scorsi la Mobile, intercettando dei pacchi arrivati in Italia dall'Olanda. Una segnalazione ha permesso alla polizia di arrestare proprio i pusher che erano pronti a prenderli in consegna, con l'obiettivo di smerciarli sulla piazza bresciana ricavandone oltre tremila dosi, per un valore stimato di centomila euro. Si tratta di tre pregiudicati: un 53enne che era già ai domiciliari per faccende di stupefacenti, un 46enne e un 38enne con altri precedenti.