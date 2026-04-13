Nella giornata del 13 aprile 2026, i carabinieri hanno effettuato due operazioni tra il quartiere Pilastro e un centro di accoglienza cittadino. Durante le attività, sono stati sequestrati droga, migliaia di euro e un estrattore di sostanze vegetali. Le forze dell'ordine hanno portato a termine i controlli senza riferimenti a eventuali arresti o altri dettagli sui soggetti coinvolti.

Bologna, 13 aprile 2026 – Due interventi dei carabinieri tra il Pilastro e una struttura d’accoglienza della città. Il primo intervento è stato eseguito dai militari dell’Arma della stazione Bologna Pilastro, che hanno arrestato un italiano di 31 anni per detenzione di droga. In casa, infatti, sono stati trovati diversi panetti di hashish e marijuana, del peso complessivo di 617 grammi, nonché 5.720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, tre bilancine di precisione e una macchina per il sottovuoto. Oltre a questi oggetti che i carabinieri definiscono “comuni” tra coloro che manipolano la droga, i carabinieri hanno sequestrato anche un estrattore di sostanze vegetali di quelli progettati per gli appassionati di piante che desiderano separare la resina dai fiori secchi e altri residui vegetali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, migliaia di euro e un estrattore di sostanze vegetali: la casa del pusher del Pilastro

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