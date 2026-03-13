Un ' covo della droga' in casa | trovati marijuana hashish e cocaina Arrestato un 39enne

La Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo di 39 anni dopo aver trovato in casa sua marijuana, hashish e cocaina. Le forze dell’ordine hanno condotto una perquisizione che ha portato al sequestro delle sostanze e all’arresto dell’uomo. L’operazione si inserisce in un’azione mirata contro lo spaccio di droga nella zona.

Fermato durante un controllo in centro, l'uomo è stato trovato con due involucri di hashish. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di trovare ulteriori quantitativi di droga Ancora un colpo allo spaccio di droga da parte della Polizia di Stato di Ravenna. Un italiano di 39 anni è stato infatti arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel corso di un ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio quando gli operatori della Questura hanno fermato l’uomo nei pressi di via Cavour. Durante le verifiche, il 39enne sarebbe stato trovato in possesso di due involucri contenenti hashish. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

