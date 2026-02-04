Come Meloni vuole mettere in difficoltà le opposizioni sulla sicurezza

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni cerca di mettere in difficoltà le opposizioni sulla sicurezza. La premier sposta l’attenzione su temi caldi, mentre si prepara a rispondere alle critiche con una strategia che mira a rafforzare la linea dura. Le tensioni tra le parti restano alte, e l’esecutivo si sente spinto a mostrarsi deciso.

Lunedì 2 febbraio, poco prima delle due del pomeriggio, Giorgia Meloni ha fatto un appello a tutti i partiti per «una stretta collaborazione istituzionale», al termine di una lunga riunione a Palazzo Chigi con vari membri del governo e i capi delle varie forze di polizia. L’incontro era stato convocato a seguito degli scontri durante il corteo di sabato a Torino in sostegno del centro sociale Askatasuna. La collaborazione istituzionale, per Meloni, doveva concretizzarsi in una risoluzione parlamentare da votare tutti insieme, maggioranza e opposizione, al termine dell’intervento con cui Piantedosi avrebbe riferito nell’aula della Camera e del Senato proprio sulla manifestazione e gli scontri di sabato a Torino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione ristretta tra i vertici di governo.

La premier Giorgia Meloni insiste per portare al più presto in Consiglio dei ministri il decreto e il disegno di legge sulla sicurezza.

