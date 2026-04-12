Trump ' Gb e un paio di altri Paesi invieranno dragamine a Hormuz'

In un'intervista a Fox News, l'ex presidente ha annunciato che la Gran Bretagna e altri due Paesi stanno inviando dragamine nello stretto di Hormuz. La notizia riguarda l'operazione militare volta a monitorare e tutelare i territori strategici della regione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul numero di unità o sulle tempistiche dell'invio. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni geopolitiche in quella zona.

"La Gran Bretagna e un paio di altri Paesi stanno inviando dei dragamine ", nello stretto di Hormuz. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, 'Gb e un paio di altri Paesi invieranno dragamine a Hormuz' Trump: ‘altri Paesi inviino navi da guerra a Hormuz’“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra – in collaborazione con... Leggi anche: Trump, altri Paesi coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz