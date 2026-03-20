Dove vedere in tv Novara-Conegliano A1 volley femminile 2026 | orario gara-2 programma streaming

Sabato 21 marzo alle 21.15 si disputerà in diretta televisiva e streaming la partita Novara-Conegliano, valida come gara-2 delle semifinali dello scudetto di volley femminile 2026. La sfida si svolgerà in Italia e coinvolgerà le due squadre protagoniste di questa fase del torneo. La partita sarà trasmessa su canali e piattaforme dedicate alle competizioni sportive.

Sabato 21 marzo (ore 21.15) si giocherà Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): si tornerà in campo dopo la grande rimonta confezionata dalle Pantere, che di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso hanno saputo risalire la china dallo 0-2 e imporsi al tie-break in gara-1. Il confronto in terra piemontese avrà un peso specifico nella rincorsa verso il tricolore: le Campionesse d’Italia riusciranno a issarsi sul 2-0 e a mettere le rivali con le spalle al muro, oppure le... 🔗 Leggi su Oasport.it

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