Dove vedere in tv Cobolli-Kecmanovic ATP Acapulco 2026 | orario semifinale programma streaming

Nella notte italiana di sabato 28 febbraio, il tennista italiano scenderà in campo nella semifinale del torneo ATP500 di Acapulco. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni scambio. Si tratta di un appuntamento importante per il giocatore, che affronta una delle sfide più significative della stagione.

Nella notte italiana di sabato 28 febbraio Flavio Cobolli sarà protagonista nel torneo ATP500 di Acapulco. Sul cemento messicano, il tennista romano giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic in una partita che metterà in palio un posto in finale. L’azzurro, reduce dalle semifinali raggiunte a Delray Beach, ambisce a centrare l’accesso all’atto conclusivo in questo evento. Un cammino convincente per il classe 2002 del Bel Paese. Cobolli ha saputo superare diversi momenti complicati nelle sue partite, chiamato spesso a cancellare delle palle break e rispondendo sempre presente. Una grande forza mentale quella messa in mostra dall’azzurro, fondamentale nella sfida contro Kecmanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

DAJE FLAVIO: SEMIFINALE AD ACAPULCO! Battuto Wu in un’ora e mezza con il punteggio di 7-5, 6-1. Così Flavio Cobolli raggiunge la sua seconda semifinale del 2026: appuntamento a stanotte alle 2 contro Kecmanovic x.com

ZVEREV KO, COBOLLI E BELLUCCI AI QUARTI Miomir Kecmanovic compie l'upset del torneo: battuta la testa di serie numero 1 Alexander Zverev per 6-3 6-7 7-6, è la vittoria più importante in carriera per il giocatore serbo Bellucci e Cobolli sono invec - facebook.com facebook