Dov’è stata girata la nuova stagione dei Cesaroni Claudio Amendola ritorna alla Garbatella dopo 12 anni

La settima stagione de I Cesaroni sarà trasmessa il 13 aprile su Canale 5, con alcune novità nella narrazione e nell’introduzione di nuovi personaggi. La serie mantiene come location principale la Garbatella, quartiere che ritorna dopo 12 anni, e amplia le riprese includendo anche il Pigneto, Frigene e altri quartieri caratteristici della città. La produzione si svolge ancora in ambienti urbani noti e rappresentativi di Roma.

Il 13 aprile va in onda su Canale 5 la settima stagione de I Cesaroni. Cambia la storia, si aggiungono personaggi ma i luoghi rimangono protagonisti: la Garbatella è il cuore del racconto, e al famoso quartiere si aggiungono quello di Pigneto, Frigene e molti altri posti suggestivi.🔗 Leggi su Fanpage.it Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo. Amendola commuove tutti: "Antonello Fassari è ancora qui con noi"Torna in tivù - dopo 12 anni - una delle serie televisive più amate dagli italiani e (soprattutto) dai romani. I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla GarbatellaIl ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5.