Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo Amendola commuove tutti | Antonello Fassari è ancora qui con noi

Dopo dodici anni, la serie televisiva che ha conquistato il pubblico italiano torna in onda, portando di nuovo sul piccolo schermo i personaggi della Garbatella. La ripresa delle riprese ha suscitato emozioni tra gli spettatori e i protagonisti, con Amendola che ha ricordato pubblicamente la presenza ancora attiva di Fassari. La serie, molto apprezzata nella capitale, si prepara a rinnovare il suo successo.

Torna in tivù - dopo 12 anni - una delle serie televisive più amate dagli italiani e (soprattutto) dai romani. È bagno di folla alla Garbatella, per l'anteprima della nuova stagione dei Cesaroni, presentata al teatro Palladium.Un racconto popolare che mette al centro la famiglia - la prima. 🔗 Leggi su Romatoday.it I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla GarbatellaIl ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5. Leggi anche: I Cesaroni 7, Amendola si commuove ricordando Fassari: “Lui c’è, lo so” Argomenti più discussi: Amendola e I Cesaroni: Se non possiamo più girare nel bar, lo ricostruiamo. Roma? Facile dare la colpa alla politica; I Cesaroni tornano su Canale 5: la settima stagione diretta da Claudio Amendola. Garbatella riabbraccia i Cesaroni 12 anni dopo. Amendola commuove tutti: Antonello Fassari è ancora qui con noiLa settima stagione andrà in onda su Canale 5 da lunedì 13 aprile. Oggi l'anteprima con la stampa e i fan al teatro Palladium. Claudio Amendola: Ho letto che il bar è in vendita, a saperlo prima l'av ... romatoday.it I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla GarbatellaTutto pronto per il grande ritorno de I Cesaroni: la presentazione della serie è stata un bagno di folla per il cast. E Amendola si commuove ricordando il collega ... dilei.it Durante la conferenza de "I Cesaroni, il ritorno", Claudio Amendola ha ricordato Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile 2025 all'età di 72 anni: "La mancanza di Antonello è stata colmata dell’amore che ho ricevuto sul set, dai miei figli, dagli amici che ho ritrov - facebook.com facebook