La nuova fiction Rai, Guerrieri – la regola dell’equilibrio, è stata girata tra vicoli che evocano il mare, piazze illuminate di sera e lungomari attraversati dal vento. La serie, interpretata da Alessandro Gassmann, si svolge in una città che si riconosce facilmente attraverso i luoghi scelti per le riprese. La produzione ha scelto ambientazioni che riflettono l’atmosfera e il carattere del territorio.

Per questo molti spettatori si stanno chiedendo dov'è stata girata Guerrieri - la regola dell'equilibrio. Le riprese, infatti, hanno coinvolto numerosi angoli di Bari - dal tribunale ai vicoli della città vecchia - ma anche altri affascinanti comuni della Puglia. Scopriamo quindi la trama della fiction e tutte le location scelte per raccontare la storia dell’avvocato barese. Al centro di Guerrieri - la regola dell'equilibrio c’è Guido Guerrieri, avvocato brillante ma profondamente inquieto. Uomo sensibile e riflessivo, affronta ogni caso come una questione personale, mentre cerca di trovare un equilibrio tra lavoro, morale e vita privata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dov’è stata girata Guerrieri – la regola dell’equilibrio, la nuova fiction Rai con Alessandro Gassmann

