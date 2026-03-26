Nel territorio comasco si sono registrate raffiche di vento fino a 100 kmh, portando all’attivazione di un nuovo stato di allerta. La protezione civile ha emesso un bollettino in cui si segnala che le condizioni di vento, proveniente da Nord, persistono su gran parte della Lombardia, con intensità più elevata tra le Alpi, le Prealpi e l’area del Lago di Como. L’allerta rimarrà valida fino a una data ancora da definire.

Nuovo bollettino della Protezione civile: vento da Nord con effetto foehn su Como e Lago, picco nel pomeriggio con raffiche fino a 90-100 kmh, attenuazione dalla sera e miglioramento venerdì Vento ancora protagonista sul territorio comasco. Nel nuovo bollettino diffuso oggi, giovedì 26 marzo, la protezione civile conferma condizioni di ventilazione moderata o forte da Nord su gran parte della Lombardia, con effetti più marcati proprio tra Alpi, Prealpi e area del Lago di Como. Nel Comasco l'allerta è arancione. Nel dettaglio, nei fondovalle il vento assumerà carattere di foehn, risultando secco e a tratti molto intenso. Il momento più critico è atteso nel corso del pomeriggio, quando si raggiungerà il picco dell’evento anche alle quote più basse e in pianura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Vento forte sul Comasco, raffiche fino a 100 km/h: è di nuovo allerta, ecco fino a quando

Articoli correlati

Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul ComascoIl vento torna protagonista sul territorio comasco con un’allerta arancione che riguarda in modo diretto l’area del Lario e delle Prealpi occidentali.

Leggi anche: Maltempo senza tregua nel Comasco: ciclone di San Valentino e vento forte, raffiche fino a 70 km/h

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Contenuti e approfondimenti su Vento forte

Temi più discussi: Vento fino a 100 km/h sul lago e in montagna: scatta l’allerta arancione sul Comasco; Allerta arancione vento forte a Como e in Lombardia: raffiche fino a 80 km/h; Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari; Acqua a catinelle, ma anche tanta grandine e temperature invernali.

Vento nel Comasco, raffiche fino a 80 km/orari. Disagi e interventi dei vigili del fuocoVento forte nel Comasco con raffiche tra 60 e 80 km/orari in pianura e fino a 100 nelle zone di montagna. La Protezione Civile della Lombardia aveva ... espansionetv.it

Vento forte, allerta arancione a Milano e in Lombardia: attese raffiche fino a 90 km all'ora. A Varese alberi caduti e danniTra le disposizioni previste ci sono la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri e la raccomandazione a non sostare sotto piante e cantieri. A Canzo una raffica ha toccato i 129 km orari, a Campo ... milano.corriere.it

Meteo Veneto: vento forte tra oggi e domani, fiocchi di neve da 700 metri https://www.meteoweb.eu/2026/03/meteo-veneto-vento-forte-tra-oggi-e-domani-fiocchi-di-neve-da-700-metri/1001914014/ - facebook.com facebook

Maltempo da questo pomeriggio allerta gialla per vento forte Dalle 6 di domani 26 marzo, fino alle 21, allerta arancio con possibili raffiche fino a 90Km/H Domani chiusi i parchi e le scuole che si trovano al loro interno Tutte le informazioni su: tinyurl.c x.com