Nella macchina di Britney Spears è stata trovata una sostanza misteriosa | l’inseguimento della polizia il trasporto in ospedale e il piano della famiglia per aiutarla dopo l’arresto

Mercoledì sera, in California, Britney Spears è stata arrestata per aver guidato sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Durante il fermo, nella sua auto è stata trovata una sostanza misteriosa. La cantante è stata trasportata in ospedale e la famiglia sta pianificando interventi per aiutarla dopo l’arresto, che ha attirato l’attenzione dei media.

Emergono nuovi dettagli circa la vicenda che vede protagonista Britney Spears, arrestata mercoledì sera in California per guida in stato di ebbrezza. Come riportano i media esteri, la polizia aveva notato una BMW che “ frenava e sbandava in modo irregolare dentro e fuori dalla corsia”. Non solo: una fonte vicina alla cantante avrebbe riferito a Page Six che all’interno dell’auto, poco prima dell’arresto, sarebbe stata trovata una sostanza misteriosa inviata poi in laboratorio per le analisi del caso. L’inseguimento e il trasporto in ospedale. Secondo una chiamata della polizia, gli agenti avrebbero iniziato ad inseguire la BMW della popstar intorno alle 20:13 per un’ora, perché stava “frenando in modo irregolare, sterzando bruscamente e guidando senza luci posteriori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

