A poco più di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza, avvenuto nella contea di Ventura, in California, la pop star ha annunciato di aver scelto di ricoverarsi volontariamente in un centro di riabilitazione. La cantante ha dichiarato di aver compreso di aver toccato il fondo e di aver deciso di intraprendere un percorso di recupero. La notizia arriva dopo il suo arresto avvenuto il 4 marzo.

A poco più di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California, Britney Spears ha deciso di intraprendere volontariamente un percorso di riabilitazione. La popstar è entrata da sola in rehab: una scelta maturata, secondo fonti a lei vicine, dopo la consapevolezza di aver raggiunto un punto critico e della necessità di fermarsi per prendersi cura di sé. «Si è resa conto di aver toccato il fondo » ha dichiarato una fonte a TMZ. Non è la prima volta che la cantante sceglie di chiedere aiuto: già in passato aveva affrontato percorsi di cura e momenti di stop per proteggere la propria salute mentale. Britney Spears, gli amori difficili.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo l'arresto del 4 marzo, la pop star ha scelto di ricoverarsi volontariamente in un centro di riabilitazione: «Si è resa conto di aver toccato il fondo»

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