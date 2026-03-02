L’attore torna in riabilitazione dopo essere stato arrestato a New Orleans, poco meno di un anno dopo aver dichiarato di aver ritrovato la sobrietà. Non ci sono state incriminazioni formali a suo carico, ma il giudice della corte penale ha deciso di intervenire. La sua situazione lega ancora una volta alla battaglia contro le dipendenze e ai momenti difficili vissuti negli ultimi tempi.

L'arresto ha avuto una durata breve, poiché l'attore ha accettato di sottoporsi a un processo di riabilitazione, oltre a test antidroga settimanali e una sanzione di 100.000 dollari. Secondo l'Associated Press, il giudice Simone Levine della corte penale di New Orleans ha affermato che l'attore non sembrava prendere sul serio «la sua dipendenza» e ha espresso dubbi sulla sua capacità di «gestire l'alcol». Levine ha inoltre negato la richiesta di LaBeouf di recarsi a Roma a marzo per «motivi religiosi», tra cui il battesimo di suo padre. Secondo The Guardian, il giudice ha affermato: «Questa corte non crede che lui... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Shia LaBouf torna in riabilitazione dopo l'arresto a New Orleans e dopo aver detto di aver ritrovato la sobrietà poco meno di un anno fa

Leggi anche: Shia LaBeouf, il giudice ordina riabilitazione immediata dopo la rissa di New Orleans

Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalistiHome > Spettacoli > Cinema > Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti Un giudice di New...

Contenuti e approfondimenti su Shia LaBouf.

Temi più discussi: Shia LaBeouf parla del suo arresto a Las Vegas: Non ho un problema con l'alcol, ho la Sindrome dell'uomo basso; Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti; Dopo l'arresto Shia LaBeouf dovrà tornare in rehab: No, non dirò una parola; Shia LaBeouf arrestato di nuovo a New Orleans durante il Mardi Gras.

Shia LaBeouf arrestato a New Orleans: Ha seminato terrore in cittàL'attore di Megalopolis e Transformers è stato arrestato a New Orleans durante la festa del Mardi Gras, questa settimana. cinema.everyeye.it

Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, i testimoni: Stava terrorizzando la cittàL'attore avrebbe festeggiato il tradizionale Mardi Gras della città della Louisiana con un po' troppa foga, interrompendo la dichiarata sobrietà con una rissa fuori da un bar. movieplayer.it

#ShiaLaBeouf parla delle sue notti brave a Las Vegas durante il Carnevale e spiega che alla base della sua rabbia c'è un complesso di inferiorità chiamato Sindrome dell'uomo basso o Complesso di Napoleone. L'attore, che dovrà andare in rehab, nega di av x.com

Prima che Hollywood imparasse a pronunciare il suo nome, un bambino di dieci anni urlava parolacce contro uomini ubriachi in locali bui di Los Angeles. Non lo faceva per strappare applausi. Lo faceva per pagare l’affitto. Shia LaBeouf non ha scelto di cresc facebook