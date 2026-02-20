Enrico Nigiotti a Sanremo 2026 | la consapevolezza di aver toccato il fondo ed esser pronti a risalire
Enrico Nigiotti partecipa a Sanremo 2026 dopo aver ammesso di aver toccato il punto più basso della sua carriera. La causa è una serie di delusioni e difficoltà personali che lo hanno portato a riflettere sul suo percorso artistico. Con la canzone
Enrico Nigiotti sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ogni volta che non so volare": l'avventura ad Amici e X Factor e il Premio Lumezia nel 2020 con "Nonno Hollywood".🔗 Leggi su Fanpage.it
Enrico Nigiotti - Baciami adesso {SANREMO 2020} live audio/photo show+video clips
