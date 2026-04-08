Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio una bellissima sorpresa dopo il lutto

L’attrice Aubrey Plaza è in attesa del suo primo bambino. La conferma è stata data in esclusiva a una rivista di gossip, generando grande attenzione tra i media e i fan. La notizia arriva dopo un periodo difficile per l’attrice, che ha recentemente affrontato un lutto personale. La sua gravidanza è stata descritta come una “bellissima sorpresa” da parte sua, suscitando reazioni positive sui social network.

L’attrice Aubrey Plaza è in dolce attesa del suo primo figlio. La notizia, confermata in esclusiva a People, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, portando un’ondata di gioia immensa per una donna che ha saputo affrontare il buio con dignità rara. Per Aubrey Plaza, questa gravidanza è molto più di una semplice “prima volta”, ma una “bellissima sorpresa” che arriva dopo un periodo segnato profondamente dal dolore e dalla perdita. L’annuncio più bello dopo tanto dolore. Non è facile parlare di gioia quando si è conosciuto l’abisso, ma Aubrey Plaza ci insegna che la vita sa sempre come stupirci. La conferma della sua dolce attesa arriva, infatti, a poco più di un anno dalla tragica scomparsa dell’ex marito, il regista Jeff Baena, venuto a mancare nel gennaio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio, una “bellissima sorpresa” dopo il lutto “È incinta, divento papà”. L’attore del cinema aspetta il primo figlioUn figlio in arrivo nel mondo delle celebrity e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è uno dei volti più amati della saga Twilight. Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico, il suo primo maestro(Adnkronos) – Lutto per Stefano De Martino, il popolare presentatore di 'Affari tuoi' su Rai 1. Temi più discussi: Aubrey Plaza è incinta! La star della White Lotus, 41 anni, aspetta il primo figlio dal partner un anno dopo la morte del marito; Operation Fortune su Cielo - Guida TV; Articoli di impeachment depositati contro Donald Trump. Aubrey Plaza aspetta il suo primo figlio, una bellissima sorpresa dopo il luttoPer mesi ha nascosto il pancino, ma ora sembra non ci siano più dubbi: dopo il dolore, Aubrey Plaza sta vivendo la gioia della prima gravidanza. dilei.it Spettacolo Aubrey Plaza incinta, in arrivo il primo figlio con Chris AbbottL'attrice americana è in dolce attesa del primo figlio dal collega: «Una bellissima sorpresa» dopo un anno difficile. bluewin.ch Aubrey Plaza è incinta. La notizia riguardante l'attrice 41enne è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo la tragedia del suicidio del marito, lo sceneggiatore e regista Jeff Baena, ormai più di un anno fa. - facebook.com facebook Aubrey Plaza e Christopher Abbott aspettano il loro primo bambino. x.com