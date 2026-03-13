Manganellano una donna trans due vigili a processo | in aula versioni contrastanti dell'aggressione
In un’aula di tribunale, due vigili della polizia locale di Milano hanno testimoniato sulla vicenda avvenuta a maggio 2023, durante la quale una donna trans è stata manganellata. Le loro dichiarazioni sono risultate divergenti riguardo ai dettagli dell’aggressione. La donna coinvolta si chiama Bruna. Il processo continua con le testimonianze dei presenti.
In aula i due agenti della polizia locale di Milano hanno reso dichiarazioni contrastanti sull’aggressione subita da Bruna, la donna trans manganellata a maggio 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Minneapolis, una donna uccisa durante un blitz dell’ICE: scontri, proteste e versioni opposte
Scomparsa di Federica Torzullo, si indaga per omicidio: le versioni contrastanti del maritoA più di una settimana dalla sparizione, di Federica Torzullo, 41 anni, non c’è ancora alcuna traccia.