Manganellano una donna trans due vigili a processo | in aula versioni contrastanti dell'aggressione

In un’aula di tribunale, due vigili della polizia locale di Milano hanno testimoniato sulla vicenda avvenuta a maggio 2023, durante la quale una donna trans è stata manganellata. Le loro dichiarazioni sono risultate divergenti riguardo ai dettagli dell’aggressione. La donna coinvolta si chiama Bruna. Il processo continua con le testimonianze dei presenti.