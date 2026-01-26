A Milano, in via Giuseppe Impastato, un ragazzo di 20 anni è deceduto durante una sparatoria avvenuta poco prima delle 18. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo sarebbe stato colpito dagli agenti in borghese e si trovava armato al momento dell’incidente. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Un ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53. Per il giovane, colpito da colpi d’arma da fuoco, non c’è stato nulla da fare. Il ventenne, morto nel quartiere Rogoredo, secondo le prime informazioni è stato ucciso da una pattuglia di agenti in borghese. Il giovane, probabilmente di origine nordafricana, secondo quanto si apprende, si è avvicinato ai poliziotti armato e gli agenti hanno fatto fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni colpito da agenti in borghese. «Era armato»

Approfondimenti su sparatoria milano

Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia.

Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su sparatoria milano

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: urla e momenti di paura. Cosa è successoUn giovane di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 ... leggo.it

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Buonantuono Carlo e Tumminello Vincenzo - Milano Via Vallazze, luogo della sparatoria - facebook.com facebook