Auto contro un pullman a San Salvo | morto un ragazzo di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente a San Salvo sabato mattina, quando la sua auto si è scontrata con un pullman nella zona industriale. La vettura ha urtato il mezzo pesante durante un sorpasso, lasciando i soccorritori senza possibilità di salvare il giovane. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i sanitari, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare.

Tragico schianto a San Salvo nella mattinata di sabato: un giovane del posto ha perso la vita nello scontro con un pullman, avvenuto nella zona industriale. Secondo quanto ricostruito, erano quasi le 9 quando una Fiat Grande Punto si è scontrata frontalmente con un autobus della linea Cerella, che viaggiava senza passeggeri a bordo in contrada Piane Sant'Angelo. Un impatto violento, purtroppo per il conducente dell'automobile non c'è stato nulla da fare: la vittima è un ragazzo del 2005 di San Salvo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare il giovane.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Maniago, in provincia di Pordenone, ha coinvolto un'auto e un pullman, causando un morto e diversi feriti.

