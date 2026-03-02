Domenico | al via l’esame autoptico e l’incidente probatorio per fare luce sulla tragedia

Oggi sono iniziati l’esame autoptico e l’incidente probatorio per chiarire i dettagli della tragedia che ha coinvolto Domenico. Domani si svolgeranno le analisi post-mortem e le testimonianze dei periti, mentre sono stati sollevati dubbi sulla cartella clinica. È stata annunciata anche la possibile presenza di Giorgia Meloni ai funerali.

Domenico: domani l'autopsia e l'incidente probatorio. Nuovi periti e dubbi sulla cartella clinica. Annunciata la possibile presenza di Giorgia Meloni ai funerali. Il caso del piccolo Domenico Caliendo arriva a una svolta procedurale decisiva. Nella giornata di domani è fissato l'incidente probatorio, contestualmente all'esecuzione dell'autopsia sul corpo del bambino. Questi passaggi tecnici sono fondamentali non solo per definire le responsabilità giudiziarie, ma anche per consentire finalmente il rilascio della salma e l'organizzazione delle esequie, la cui data resta ancora subordinata agli esiti degli accertamenti medico-legali. Il dramma di Domenico: martedì prossimo al via l'incidente probatorioÈ stato fissato per martedì prossimo davanti al gip di Napoli Sorrentino il conferimento degli incarichi per l'incidente probatorio relativo alla... Aggiornamenti e notizie su Domenico. Discussioni sull' argomento Fine di un'agonia, si è spento il piccolo Domenico, la mamma: una Fondazione in nome di mio figlio. Si aggrava la posizione degli indagati; Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Morte di Domenico, l'accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; Morte di Domenico: tre i fattori critici nell'operazione. Martedì via al processo per l'incidente probatorio. Hanno ottenuto un risultato importante per la definizione dell'autopsia e per l'accertamento della verità sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Il giudice del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di ricusazione della difesa dei genitori del piccolo Dom