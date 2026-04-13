Dolore sulle scene morto tecnico teatrale 41enne | era in città per lo spettacolo Il Piccolo principe

Un tecnico teatrale di 41 anni è morto a Ravenna a causa di un arresto cardiaco improvviso. Era in città per lavorare allo spettacolo

Grande dolore nel mondo del teatro. Si è spento a seguito di un malore a Ravenna Toni Nisi. Leccese, tecnico e direttore di produzione, avrebbe compiuto 41 anni proprio ieri, ma è stato stroncato da un improvviso arresto cardiaco che lo aveva colto nella giornata di sabato. Nisi si trovava a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Teatro, al via da Roma lo spettacolo de “Il Piccolo Principe”

A grande richiesta torna lo spettacolo teatrale “Morto un morto se ne fa un altro”Dopo la rappresentazione messa in scena lo scorso 14 dicembre 2025, torna a grande richiesta la replica dello spettacolo teatrale “Morto un morto se...